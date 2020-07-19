В Алматы в выходные перекроют часть дорог

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за ужесточения карантина перекроют часть дорог, передает Kazakhstan Today.

В связи с ужесточением карантина в Алматы в выходные дни будут перекрыты несколько дорог, сообщает Polisia.kz

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения РК", еженедельно в выходные дни (суббота и воскресенье) с 17 июля 2020 года до особого распоряжения в период с 07.00 субботы до 07.00 понедельника на дорогах, ведущих к национальным природным паркам (Медеу, Шымбулак, Алмаарасан), в том числе и радоновому источнику, будет перекрыт проезд всех видов транспорта и людей, кроме жителей указанных районов", - сообщили в полиции города.

Полицейские призывают граждан заблаговременно корректировать свои маршруты и воздержаться от походов в горы, в том числе в пешем порядке.

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