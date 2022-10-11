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В Алматы ветерана войны поздравили с вековым юбилеем

10.10.2022, 20:40 17841
Фото: МО РК
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участнице Великой Отечественной войны Нине Афанасьевне Крыловой 10 октября исполнилось сто лет, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Поздравить долгожительницу пришли военнослужащие управления по делам обороны, представители акимата Турксибского района Алматы, воинской части десантно-штурмовых войск, ветераны Афганской войны и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
 

Нина Афанасьевна - представитель поколения, чья юность и молодость совпала с Великой Отечественной войной. Можно лишь удивляться силе духа людей, которые в тяжелейших условиях, пройдя через потери и испытания, выжили и победили", - сказал начальник управления по делам обороны Турксибского района полковник Самат Туганбаев.

 
Родилась Нина Крылова в селе Язвицы Московской области. После окончания семилетней школы и индустриального техникума хотела работать по специальности. Война изменила ее планы. Как и многие ее сверстники, девушка встала в ряды защитников страны.
 
Воевала на Западном фронте. Служила в войсках противовоздушной обороны в составе 329-го зенитного артиллерийского и 8-го зенитно-прожекторного полков.
 
У красноармейца Крыловой была редкая специальность - слухач. К работе по заблаговременному обнаружению самолетов противника привлекались люди с очень острым слухом. С помощью системы труб различного размера слухачи прослушивали пространство, стараясь уловить характерные звуки вражеского самолета. После его обнаружения объект подсвечивали с земли прожекторами и открывали огонь. Примечательно, что с опытом слухачи могли различать даже тип самолета и высоту полета.
 
После войны Нина Крылова получила специальность воспитателя в Московском педучилище. В 1946 году вышла замуж. И поскольку супруг был уроженцем Казахстана, они уехали на его родину. В их семье родилось двое детей.
 
Более двадцати лет она посвятила воспитанию дошкольников. В 1977 году вышла на заслуженный отдых с должности заведующей детского сада.
 
В настоящее время Нина Афанасьевна живет с семьей внука. Для нынешнего поколения встреча с ветераном ценна и интересна тем, что Нина Афанасьевна Крылова не просто свидетель, она живой участник Великой Отечественной войны, которых каждым годом становится все меньше.
 
Гости тепло поздравили юбиляра, проявив интерес к ее боевому пути и редчайшей специальности, помогавшей сражаться с врагом. Они также были восхищены жизнестойкостью и щедростью души человека, достойно вступившего в свой новый век.
 

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Родителей нахамившего учительнице школьника оштрафовали в Павлодаре

11.10.2022, 16:19 3526
Родителей нахамившего учительнице школьника оштрафовали в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении несовершеннолетнего ученика одной из школ Павлодара, отправившего учительнице в WhatsApp нецензурное сообщение, составлен административный протокол, сообщает Polisia.kz.
 

В полицию обратилась учитель павлодарской школы. Женщина пожаловалась на своего ученика, который позволил себе выразиться в ее адрес нецензурной бранью. Нелицеприятные слова школьник написал ей в WhatsApp. Свидетелями стали остальные ученики", - сообщили в полиции.

 
В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).
 
По статье родители ученика обязаны выплатить штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).
 
Материал направлен в специализированный административный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.
 
Всего с начала года за мелкое хулиганство несовершеннолетних к административной ответственности в области привлечены 33 законных представителя, уточнили в полиции.
 

В Усть-Каменогорске продавец киоска торговала запрещенной религиозной литературой

11.10.2022, 16:07 4131
В Усть-Каменогорске продавец киоска торговала запрещенной религиозной литературой
Фото: yk.kz
Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавец газетного киоска в Усть-Каменогорске реализовывала запрещенную на территории Республики Казахстан религиозную литературу и атрибутику, сообщает yk.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции ВКО изъяли у 50-летней жительницы областного центра 12 книг. За незаконную торговлю она заплатит штраф в размере 153 150 тенге.
 
В полиции напомнили, что согласно Кодексу об административных правонарушениях штраф за незаконную продажу запрещенной религиозной литературы составляет 50 МРП (153 150 тенге) для физических лиц и 200 МРП (612 600 тенге) для юридических лиц.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

11.10.2022, 08:27 10686
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем преимущественно ожидается погода без осадков.
 

Лишь погоду западных регионов страны будет определять циклон с районов Черного моря, в связи с чем пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на востоке и в горных районах юго-востока - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в восьми областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

10.10.2022, 21:19 17306
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Жетысуской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 октября в центре Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
11 октября на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
11 октября на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15 метров в секунду.
 
11 октября Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 октября ночью на западе, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 октября на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 октября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня.
 

Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

10.10.2022, 15:20 23036
Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств полицейские Астаны с сегодняшнего дня перешли на усиленный вариант несения службы.
 

10 октября c 21.00 на базе стационарных контрольных постов усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК", - сообщает Polisia.kz.

 
Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения.
 

В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог", - сообщается в информации.

 
Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом. В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендует заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
 
Напомним, Акорда представила анонс предстоящих международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
 
11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
 
12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
 
14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 
15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
 

Теплая погода без осадков ожидается в ближайшие три дня в Казахстане

10.10.2022, 11:21 27331
Теплая погода без осадков ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики обещают теплую погоду без осадков в Казахстане 11-13 октября.
 

В начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под властью Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур", - сообщает РГП "Казгидромет".


На запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с ним здесь ожидается пасмурная, дождливая погода.

На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке до 13-18 тепла и на юге до 20-25 тепла, а на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла.
 

В казахстанских селах выросла младенческая смертность - Минздрав

10.10.2022, 11:02 27886
В казахстанских селах выросла младенческая смертность - Минздрав
Фото: pixabay.com
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в мажилисе министр здравоохранения Ажар Гинят сообщила, что в текущем году наблюдается рост младенческой смертности более чем на 30%.
 
Согласно анализу Минздрава РК в 2021 году средняя продолжительность жизни в городе составила 69 лет, в селе - 70 лет.
 
В целом детская смертность в селе ниже по сравнению с городом на 38,7%. Однако в текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

Младенческая смертность напрямую связана со здоровьем женщин", - подчеркнула министр.


Напомним, самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
 

В Туркестанской области задержан подозреваемый в поджоге грузовика с сеном

10.10.2022, 09:45 28121
В Туркестанской области задержан подозреваемый в поджоге грузовика с сеном
Фото: Кадр с видео
Туркестан. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге грузовика с сеном. Ущерб составил около 6 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК.
 
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая автомашина марки ГАЗ-53. Выяснилось, что неизвестный поджог грузовую автомашину, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежащих жителю Байдибекского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 6 миллионов тенге.

 
Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и увидели подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого, жителя Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии поджег сено потерпевшего. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Подозреваемый арестован", - проинформировали в полиции.

 
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
 

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