В Алматы владельцев 44 объектов уличили в нарушении карантинных мер

Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается работа мониторинговых групп, которые проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, передает Kazakhstan Today.

С 14 по 16 ноября 2020 года мониторинговыми мероприятиями охвачено 78 объектов. Выявлено 44 нарушения, материалы по этим объектам будут переданы для принятия административных мер.

В Алатауском районе мониторинговые группы выявили три объекта с нарушением режима работы: кафе "Хан", бильярдная "Шамо" и донерная "Хан".

В Алмалинском районе выявлены объекты, не соблюдавшие установленный режим работы, и объекты, на чью деятельность был введен запрет: бар "Профсоюз", бар "Лолита", кафе "Арагоста", караоке "Феномен", отель "Гранд опера" (работал Лобби-бар), ресторан "Алазани".

Бинго-клуб Loto club и букмекерская контора Tennisi.kz функционировали, несмотря на запрет. Бар "Лолита", кафе "Чайхана", лаунж-бар "Контраст" и бар "Эндорфин" нарушили нарушение режим работы после 22.00", - сообщили в акимате.

В Ауэзовском районе выявлены объекты, которые работали, несмотря на запрет: игровой клуб "Нур", ресторан "Алмалы" (караоке-бар), бильярдный клуб "Медина", компьютерный клуб GO, теннисный клуб Sharik-Marik.

В нарушении режима работы после 22.00 уличили: кафе "Шахар", кафе "Яссы", караоке "Оскар", донерная, кафе "Маями" и кафе "Луна".

Мониторинговыми группами Бостандыкского района выявлены следующие нарушители: кафе быстрого питания Mr. Donerci, ресторанный комплекс Vivaldi, бар Queer, лаунж-бар "Бункер", лаунж-бар "Мята Фуд", лаунж-бар "Центральная мята", кафе Efe, ресторан Versalilles, ресторан Little Brazil. Большинство объектов нарушили режим работы после 22.00.

В Медеуском районе ночной клуб "Танцы бар" и ресто-бар "Небо" нарушили режим работы после 22.00, а букмекерская контора Tennisi.kz и ночной клуб Bacha работали, несмотря на то, что их деятельность запрещена.

В Наурызбайском районе выявили и пресекли проведение свадебных банкетов в ресторанах "Саудабай" и "Байтерек".

В Турксибском районе с нарушениями выявлены два объекта: кафе "Виноград" и пивной бар "Золотая пена".

В отношении юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно части 1 статьи 425 КоАП РК. В случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации", - прокомментировали в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства