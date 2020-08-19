В Алматы владельцы саун, клубов, кафе, массажных салонов и караоке оштрафованы на 39 млн тенге за несоблюдение карантина

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - В Алматы владельцы саун, ночных клубов, кафе, массажных салонов и караоке оштрафованы на 39 млн тенге за несоблюдение карантина, сообщил на брифинге начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает Kazakhstan Today.

Как вы знаете, с целью контроля за соблюдением карантинного режима были созданы специальные мониторинговые группы, в состав которых вошли сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров услуг, представители акиматов района, а также сотрудники полиции. Всего в результате проведенных мероприятий совместными группами к административной ответственности привлечено 3 тысячи 423 человека, в том числе 126 юридических лиц", - сказал Таймерденов.

Он отметил, что практика свидетельствует о том, что далеко не все понимают опасность несоблюдения карантина: граждане празднуют тои, ходят в клубы, курят кальян.

Так, в ходе рейдовых мероприятий были выявлено 5 саун, 7 ночных клубов, 32 кафе, 17 ресторанов, 12 массажных салонов, 7 караоке клубов, владельцы которых сотрудниками СЭС, согласно статье 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, были оштрафованы на сумму в размере 230 месячных расчетных показателей на общую сумму более 39 млн тенге", - проинформировал Таймерденов.

Кроме того, в ходе мероприятия он рассказал о регистрации транспортных средств, ввезенных из Республики Армения.

На территорию города Алматы в 2019 году гражданами Республики Казахстан было ввезено 501 автомашина из Армении. До 2020 года зарегистрировано 89 автомашин, авто с правосторонним рулевым управлением - 125, с 1 июня 2020 года зарегистрировано 233 автомашины. Остаток на 14 августа 2020 года составил 165 автомашины. Для эффективной работы по уведомлению владельцев транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, разработана памятка на казахском и русском языках, которые сотрудниками строевых подразделений распространяются среди владельцев автомашин указанной категории", - пояснил он.

Сотрудники Сall-центра ДП осуществляют обзвоны владельцев транспортных средств и уведомляют об условиях регистрации автотранспорта, ввезенного из Республики Армения.

Напомним, эта акция продлится до 1 сентября текущего года. Государственная пошлина составляет 11 946 тенге.

Для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин;

3) техпаспорт и госномер на транспортное средство, выданные в уполномоченном органе Республики Армения, и др.

В ДП функционирует Сall-центр для получения по телефону всей необходимой информации об условиях регистрации: 8-747-080-01-56, а также 298-50-71. График работы: с 09.00 до 19.00.

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