Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы внесли изменение в схему автобусного маршрута №15, передает Kazakhstan Today.

"По многочисленным обращениям граждан, проживающих в микрорайоне Орбита Бостандыкского района, управлением городской мобильности Алматы, внесено изменение в схему автобусного маршрута №15", - сообщает управление городской мобильности города Алматы.

Как пояснили в ведомстве, с 25 февраля движение будет перенаправлено с улицы Навои на улицу Мустафина, ежедневный выход на маршруте составляет 23 единицы подвижного состава.





Транспортное обслуживание маршрута осуществляется перевозчиком ТОО "Бату travel компаниясы".

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