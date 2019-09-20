Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы вновь накренилась многоэтажка, передает Kazakhstan Today.

По информации AstanaTV , в надежности 9-этажек на этот раз засомневались жители 144 дома в микрорайоне Зергели, который раньше назывался Алгабас-6. По их словам, в квартирах появились трещины, а само строение понемногу наклоняется вперед. В этой многоэтажке очередники живут с 2015 года. Но ремонт в квартирах вынуждены делать каждый год. Стены трещат по швам. Когда жильцы решили поменять косяки дверей, просто ужаснулись. Вместо строительных материалов внутри были старые вещи.

Год назад жильцы обратились в строительную компанию с требованием исправить нарушения. Но в ремонте застройщик отказал, сославшись на истекший гарантийный срок. Теперь приводить в порядок дом должны КСК. В компании "Астана курылыс" признали, что строение действительно наклонилось. После такого заявления жители боятся, что дом рухнет.

По данным телеканала, застройщики еще раз измерили уклон дома и поспешили успокоить жителей. С жилым объектом все в порядке, говорит руководство стройкомпании.

В 2016 году такая же 9-этажка наклонилась на 32 сантиметра, еще через год уклон зафиксировали в двух других домах компании "Астана курылыс". Специалисты обследовали весь микрорайон и укрепили фундамент в 7 многоэтажках. В случае с этим домом, укреплять ничего не будут.

Несмотря на уверенность строителей, чиновники решили проверить грунт и почву возле дома. Специалисты взяли пробы, результаты будут готовы через 2 недели.

Сегодня мы проверили этот дом, никакого отклонения там нет. Досконально грунт будет проверять лаборатория. По результатам этих исследований будем решать, нужно укреплять этот дом или нет", - сообщил заместитель руководителя управления комфортной городской среды Адилет Абдыкалыков.

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