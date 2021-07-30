В Алматы водители скорых требуют списать им штрафы за нарушения ПДД

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АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Водители подстанции №12 службы скорой медицинской помощи Алматы просят направить в город комиссию Министерства здравоохранения для тотальной проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водителей возмутило то, что их лишили надбавок за вызовы к пациентам, больным КВИ, а также наказывают за превышение скоростного режима при обслуживании экстренных вызовов, сообщает КазТАГ

По их словам, в автомобилях скорой помощи установлены GPS-датчики, которые проверяют километраж и скорость. Водителей наказывают за превышение при выезде к пациентам.

У нас по приказу министра здравоохранения №225 прописаны категории вызова. Первая категория - 10 минут, вторая - 15 минут и так далее. Они против своего приказа идут и водителей наказывают. Говорят, аварийности много, но это человеческий фактор, от этого никто не застрахован. Полгорода купили права, никто не пропускает скорую, аварии случаются. Здесь каждая минута дорога, если до приезда скончается человек, нас потом будут вызывать в суд, потому что мы не выполнили свою должностную инструкцию", - рассказал Informburo один из водителей, пожелавший не называть своё имя.

Водители также высказались по поводу положенных им надбавок - им заплатили от 50 до 70 тысяч тенге. Также они заявляют, что некоторых водителей увольняют, хотя сотрудников и так не хватает. Собеседник отметил, что сейчас ситуация "как на войне из-за пандемии коронавируса".

В управлении здравоохранения Алматы сообщили, что в настоящее время несколько водителей 12-й подстанции службы скорой помощи недовольны работой руководства и выступают с протестами. Руководство УОЗ и ССМП неоднократно проводило собрания, где водителям разъясняли незаконность их требований, среди которых есть обнуление дорожных штрафов и послабления по ограничениям скоростного режима.

ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Казахстана. Преимущества для спецавтотранспорта предусмотрены в случае выполнения неотложного служебного задания. В случае с бригадами скорой, это движение на вызов по первой и второй категории срочности, и при транспортировке пациента в стационар при состоянии, угрожающем жизни пациента, но в рамках ПДД. Однако не всегда отступление водителями от ПДД и допущенные ими нарушения можно оправдать крайней необходимостью", - ответили в УОЗ.

По мнению УОЗ, послабления по ограничению скорости могут способствовать увеличению нарушений ПДД. Кроме того, согласно иерархии нормативных актов, правила дорожного движения имеют большую юридическую силу, чем приказ министра здравоохранения №225.

Что касается надбавок к заработным платам на закупку запчастей и ремонт машин, в УОЗ пояснили, что закупка деталей за счёт водителей запрещена. Ремонт проводится на территории мастерских при участии водителя. Для продолжения рабочей смены имеется резервный транспорт, который используют на время ремонта основного. Оплата за ремонтные часы, согласно коллективному договору, не предусмотрена.

Как сообщает КазТАГ, в связи с ситуацией водители коллективно обратились также к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обратить внимание на ситуацию.





Также в социальных сетях опубликовано видео с заседания дисциплинарной комиссии, на которой рассмотрен случай нарушения скоростного режима водителем подстанции.

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