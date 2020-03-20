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В Алматы волонтёры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб

19.03.2020, 14:17 10801
Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы члены партии "Nur Otan" и волонтёры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб, передает Kazakhstan Today.
 
Каждая маска прошла обработку при высокой температуре, исследована экспертами и упакована в специальный конверт с обращением к каждому.
 
За первые два дня необычной акции волонтёры молодёжного крыла партии изготовили и раздали больше сотни средств защиты.
 

Конечно, это капля в океан. Но этой инициативой мы хотели бы призвать изготовителей и производителей масок к социальной ответственности. Хотя бы если каждый швейный цех будет на бесплатной основе раздавать 50 масок, это уже поспособствует снижению напряжения в обществе", - сказала автор идеи Бибинур Шербаева.

 
Активисты отметили, что неоднократно советовались с медицинскими работниками по качеству масок. Эти маски можно будет использовать несколько раз, носить до трех часов, после постирать и использовать повторно. Главное не забыть после стирки термически обработать.
 
Алматинцы выразили благодарность авторам идеи.
 

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