В Алматы волонтёры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб

Каждая маска прошла обработку при высокой температуре, исследована экспертами и упакована в специальный конверт с обращением к каждому.
За первые два дня необычной акции волонтёры молодёжного крыла партии изготовили и раздали больше сотни средств защиты.
Конечно, это капля в океан. Но этой инициативой мы хотели бы призвать изготовителей и производителей масок к социальной ответственности. Хотя бы если каждый швейный цех будет на бесплатной основе раздавать 50 масок, это уже поспособствует снижению напряжения в обществе", - сказала автор идеи Бибинур Шербаева.
Активисты отметили, что неоднократно советовались с медицинскими работниками по качеству масок. Эти маски можно будет использовать несколько раз, носить до трех часов, после постирать и использовать повторно. Главное не забыть после стирки термически обработать.
Алматинцы выразили благодарность авторам идеи.
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