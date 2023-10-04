В Алматы восстановили здание акимата, пострадавшее во время январских погромов  

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в срок завершилась реконструкция здания городского акимата, пострадавшего во время январских событий. Работы по восстановлению здания начались в феврале 2022 года, сообщили в акимате Алматы.





Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.





При реконструкции в первую очередь учитывалась безопасность сотрудников и посетителей акимата. Эксперты АО "КазНИИССА" обследовали здание на сейсмостойкость и дали соответствующие рекомендации, все мероприятия по сейсмоусилению были проведены в полном объеме, так же как были соблюдены меры пожарной безопасности. При внутренней отделке здания использовались исключительно негорючие материалы, установлена новая система дымоудаления, которой раньше не было, адресная система пожарооповещения. При пожарной тревоге автоматически включаются специализированные клапаны, закрывающие доступ для распространения огня.





Акимат Алматы





Для усиления мер безопасности здания были применены системы контроля доступа в здание и установлены огнеупорные двери, дополнительные ролл-ставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей, а также камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру. Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов.









В ходе строительства применены технологии бережного энергопотребления, полностью заменены на новые системы отопления. Все инженерные коммуникации автоматизированы и выведены в единый диспетчерский пункт, что позволяет контролировать работу и обеспечивать энергоэффективность здания. Диспетчеры с помощью новейшей рабочей станции управляют всеми системами, оперативно реагируя в случае нештатных ситуаций", - поделились подробностями в акимате.









Также отмечается, что важным критерием при восстановлении здания являлось обеспечение комфорта и безбарьерной среды для всех категорий граждан через внедрение инклюзивных решений. В частности, появились лифты для маломобильных граждан, электрический подъемник, санузлы для лиц с инвалидностью и специальный инвентарь для маломобильных групп - разметка, пандусы, кнопки вызова, алфавит Брайля. Первый этаж акимата был реконструирован под Open space Almaty - это общественная приемная, где есть ресепшн, зона ожидания, переговорная, залы по приему населения, комната матери и ребенка, игровая зона для детей.





В пресс-службе подчеркнули, что после реконструкции площадь кабинетов осталась прежней.





Для поддержания отечественного производителя были использованы преимущественно материалы казахстанского производства, в том числе мебель и двери. Конфигурация, размеры, расположение кабинетов остались прежними. Всего в здании расположены 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест. Общая площадь объекта - более 33 тысяч кв. метров. В здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима. Таким образом, здание акимата Алматы восстановлено и готово к эксплуатации", - добавили в ведомстве.









Напомним, зданию был нанесен ущерб от пожара на 80%, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства.



