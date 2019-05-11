Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют ряд дорог, передает Kazakhstan Today.

"В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя участок дороги от улицы Муканова до улицы Байтурсынова будет частично перекрыт 10 мая с 23.00 по 11 мая, 06.00. Также участок дороги по улице Карасай батыра от улицы Нурмакова до улицы Байзакова будет частично перекрыт в связи с дорожно-ремонтными работами 10 мая с 23.00 по 11 мая, 06.00", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

Сообщается, что ответственным за проведение дорожно-ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс".

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - отметили в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства