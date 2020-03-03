В Алматы временно приостановлено движение по улице Бухтарминской в сторону Талгара

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - В Алматы с 12 марта по 1 октября изменится схема движения по Бухтарминской улице, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате города, с 12 марта по 1 октября 2020 года движение по улице Бухтарминской, от Аэропортовского кольца в сторону Талгара, будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по Кульджинскому тракту, по дороге вдоль БАКа. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Временные изменения в схеме движения на участке связаны со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом, уточняет портал InAlmaty.

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