В Алматы вторую неделю ведутся поиски 22-летней девушки

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы ведутся поиски 22-летней Анастасии Галеевой, пропавшей 10 февраля, передает Kazakhstan Today.

Родственники и знакомые разместили посты в соцсетях, в которых сообщают о приметах пропавшей девушки.

Пропала моя близкая подруга, Галеева Анастасия Эдуардовна. 13.02.1997 года рождения. 10 февраля она вышла из дома в районе ГРЭС и пропала. Последний раз её видели того же числа в районе Жана Куат. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Приметы: худощавое телосложение, туннели в ушах, пирсинг в брови, несколько татуировок: на предплечье, запястье, ключице, ноге и на ребрах слева", - пишет в Facebook пользователь Валерия Анварова.

Другие пользователи также сообщают, что у девушки темные длинные дреды.

Также известно, что к поискам пропавшей подключились неравнодушные жители города. Как рассказал на странице Совета общественной безопасности в Facebook общественный активист Ислам Угушев, Анастасия Галеева 9 февраля приехала к подруге Маргарите, которая живет в районе Жана Куат, 32-я улица, дом 1196/4. У нее Анастасия пробыла до 23.30.

После этого, по словам подруги, Анастасия резко встала и решила уйти. На предложение Маргариты довезти её до остановки, Анастасия ответила отрицательно. После девушка покинула дом и, согласно отчёту Google аккаунта телефона Анастасии, девушка отошла от дома примерно 50-100 метров и исчезла. Нет ни одного свидетеля, который что-либо слышал или видел. Но имеется и одна странность: телефон Анастасии отключился ровно в 04.13 10 февраля ровно в том месте, где обрывается сигнал её телефона. Другими словами, поисковая группа не понимает, почему такой большой промежуток по времени, когда Настя вышла из дома, время было 23.30, прошла вверх по улице 100 метров и пропала, но все это время до 04.13 утра, телефон находился на одном месте рядом с пустырем, где сегодня проходили её поиски", - написал Ислам Угушев.

Он также сообщил, что заявление об исчезновении девушки было подано в Талгарский РОВД 16 февраля, но, по мнению активистов, полиция не предпринимает всех необходимых мер.

Со стороны правоохранительных органов был лишь опрос семьи Маргариты, её супруга и их друга, то есть всех тех людей, что последними видели Анастасию перед выходом из дома. Больше ни одного действия со стороны Талгарского РОВД не было. Даже сегодня, когда на поиски Анастасии по назначенному квадрату выдвинулось более 40 добровольцев на 10-12 машинах, отмораживая себе пальцы ног, уши и руки, ни один сотрудник правоохранительных органов так и не появился. Хотя поиски спасательной группы были официально санкционированы и имели широкую огласку среди общества жителей Алматы и Алматинской области. Более того, главный следователь по делу о пропаже Анастасии за сегодня ни разу не взял трубку и периодически сбрасывал звонки со стороны родных пропавшей. По данному факту бездействия и непрофессионализма со стороны правоохранительных органов будет отправлена жалоба в вышестоящие инстанции", - заявил активист.

Он также рассказал, что 20 февраля на поиски Анастасии Галеевой были привлечены неравнодушные и отзывчивые люди, свыше 50 человек, которые проверили и перепроверили весь Жана Куат. Поиски велись с 13.00 до 22.00.

В радиусе от 2 до 8 километров от места пропажи Анастасии были исследованы все примечательные места, включая пруды, канавы, ямы и голые поля. Так же были проверены все заброшенные дома и постройки и оповещены все местные жители района. К сожалению, никаких следов Анастасии Галеевой обнаружено не было. Поиски Анастасии продолжаются", - заключил Ислам Угушев.

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