Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы вынесли приговор членам транснациональной организованной группы, передает Kazakhstan Today.

"Специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) Алматы признал Дамирбека Асылбек уулу виновным в создании транснациональной организованной группы и руководстве ею (часть 1 статьи 264), а также в экономической контрабанде (пункт 2 части 3 статьи 234 УК). По совокупности правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим он приговорен к 10 годам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на пять лет", - сообщили в пресс-службе СМУС города Алматы.

Есбол Джапбасов признан виновным в подделке, изготовлении, сбыте поддельных документов (часть 1 статьи 264, пункт 2 части 3 статьи 234, часть 3 статьи 385), вымогательстве (подпункты 1, 2 части 4 статьи 194), мошенничестве (пункт 2 части 4 статьи 190) и незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке, ношении оружия (часть 5 статьи 287 УК). Он приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Е. Джапбасов признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 385 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Он также признан невиновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия в 2012 году (часть 4 статьи 287 УК) и оправдан в связи с недоказанностью его участия в нем", - проинформировали в суде.

С Джаппасова взысканы в пользу потерпевших по делу 26 466 900 тенге материального ущерба и 500 000 тенге компенсации за моральный вред.

У. Мурадилов, Ч. Абакиров, Д. Джаппасов, М. Казакпай, М. Нурманов, С. Саулембаев, М. Тыныбаев, Д. Кожамкулов, Н. Аульбеков и К. Байгелов признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264, пунктом 2 части 3 статьи 234 УК, и осуждены к различным срокам наказания", - отметили в суде.

Уголовное дело объемом в 126 томов рассматривалось полгода. Проведено 40 судебных заседаний, на которых допрошены 70 свидетелей и четверо потерпевших. В них участвовали 18 адвокатов и 9 защитников родственников.

По данным суда, "установлено, что с 23 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года до изобличения сотрудниками КНБ РК, созданные и руководимые Асылбек уулу и Джапбасовым обособленные преступные группы, участниками которых являлись Мурадилов, Абакиров, Кочорбаев, Тыныбаев, Кожамкулов, Аульбеков, Байгелов, Джаппасов, Казакпай, Нурманов, Саулембаев и другие, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство в связи с розыском, имели иерархические, постоянные, стабильные и сплоченные составы. Их члены имели между собой тесную взаимосвязь и согласованность действий, беспрекословно исполняли указания руководителей преступных групп и строго соблюдали меры конспирации. Участники организованной группы под руководством Асылбек уулу на территории Кыргызстана и Казахстана совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений".

В результате преступной деятельности из КНР на территорию стран ЕАЭС путем контрабанды перемещены товары народного потребления общей таможенной стоимостью 407 558 653 тенге (особо крупный размер ущерба). В результате в бюджет ЕАЭС недополучено таможенных пошлин и обязательных платежей на 99 015 094 тенге, тем самым странам-участникам ЕАЭС причинили экономический ущерб в особо крупном размере", - сообщили в СМУС города Алматы.

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