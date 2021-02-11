В Алматы выпало до 15 сантиметров снега

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 06.30 10 февраля в городе выпало 10-15 сантиметров снега, в горных районах до 20 сантиметров, передает Kazakhstan Today.

Напомним, осадки в виде снега начались 9 февраля, в 20.00.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производилась посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. В ночной период организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Выход техники составил 557 единиц, в том числе 221 пескоразбрасыватель, а также 676 дорожных рабочих. Использовано 3340 тонн противогололедных материалов. Начаты работы по вывозу снега, вывезено 830 кубометров. Массовый вывоз снега планируется после утреннего часа пик", - сообщили в городском акимате.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. С утра 10 февраля выход техники составил 552 единицы, дорожных рабочих - 1890 человек.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

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