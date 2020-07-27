В Алматы выявили два нелегально работающих кафе

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Два кафе принимали ночью гостей в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Расположены эти заведения по улице Шевченко, в Алмалинском районе Алматы. Поздно ночью, во время проверки, в кафе "Веселидзе" коротали время 30 гостей, а в "Бакинском бульваре", заведении за стенкой, были выявлены около 60 отдыхающих.

Материалы административного производства, согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях, собраны в отношении руководителей указанных заведений. Материалы для принятия решения будут переданы суду по Алмалинскому району.

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