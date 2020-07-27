Система Orphus

В Алматы выявили два нелегально работающих кафе

26.07.2020, 19:17 8398
В Алматы выявили два нелегально работающих кафе
Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Два кафе принимали ночью гостей в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Расположены эти заведения по улице Шевченко, в Алмалинском районе Алматы. Поздно ночью, во время проверки, в кафе "Веселидзе" коротали время 30 гостей, а в "Бакинском бульваре", заведении за стенкой, были выявлены около 60 отдыхающих. 
 
Материалы административного производства, согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях, собраны в отношении руководителей указанных заведений. Материалы для принятия решения будут переданы суду по Алмалинскому району.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая