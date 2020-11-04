В Алматы выявлены нарушения при прокладке кабеля троллейбусных линий

Пресс-служба ГАСК

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Управление градостроительного контроля Алматы обнаружило нарушения в ходе работ по ремонту контактно-кабельных сетей троллейбусных линий города, передает Kazakhstan Today.

Общая протяженность кабеля, который нужно обновить на линиях составляет 128 километров. В ходе проверки специалисты выявили, что работники компании - подрядчика ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" допустили ряд нарушений.

Среди нарушений отклонения от проекта, переходы улиц осуществлены открытым способом, нарушены технологии обратной засыпки траншей, что привело к просадкам, отсутствует жесткое ограждение вдоль всей протяженности трассы, не соблюдена техника безопасности при производстве работ.

Все эти нарушения создали помехи для проезда автомобилей на улицах, где прокладывают линии.

По информации InAlmaty.kz , от горожан поступили жалобы на ход проводимых работ и угрозу безопасности и комфорту.

ГАСК принял меры к подрядчикам по статьям 312 и 309 КоАП РК (Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан).

В управлении отметили, что при повторном выявлении нарушений к подрядчикам будут предприняты самые жесткие меры, вплоть до лишения лицензий

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