В Алматы выявлены нарушения при прокладке кабеля троллейбусных линий

Пресс-служба ГАСК
Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Управление градостроительного контроля Алматы обнаружило нарушения в ходе работ по ремонту контактно-кабельных сетей троллейбусных линий города, передает Kazakhstan Today.
Общая протяженность кабеля, который нужно обновить на линиях составляет 128 километров. В ходе проверки специалисты выявили, что работники компании - подрядчика ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" допустили ряд нарушений.
Среди нарушений отклонения от проекта, переходы улиц осуществлены открытым способом, нарушены технологии обратной засыпки траншей, что привело к просадкам, отсутствует жесткое ограждение вдоль всей протяженности трассы, не соблюдена техника безопасности при производстве работ.
Все эти нарушения создали помехи для проезда автомобилей на улицах, где прокладывают линии.
По информации InAlmaty.kz, от горожан поступили жалобы на ход проводимых работ и угрозу безопасности и комфорту.
ГАСК принял меры к подрядчикам по статьям 312 и 309 КоАП РК (Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан).
В управлении отметили, что при повторном выявлении нарушений к подрядчикам будут предприняты самые жесткие меры, вплоть до лишения лицензий
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