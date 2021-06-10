АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - В Алматы задержали подозреваемых в избиении и ограблении блогера. Как сообщили в управлении полиции Алмалинского района, личности нападавших были установлены оперативниками сразу же, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение дня был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, благодаря чему оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники - жители Илийского района Алматинской области, оба - безработные, 2002 года рождения. В настоящее время устанавливается место сбыта вещественного доказательства - сотового потерпевшего", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что на блогера Валерия Кудрявцева напали и ограбили его возле театра в Алматы.

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