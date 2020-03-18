Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - В Алматы закроют Медео, Шымбулак и Кок-Тобе, передает Kazakhstan Today.

Акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медео, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19", - сообщили в акимате города.

Вместе с тем ранее управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. А также в целях предотвращения распространения КВИ COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

Как сообщалось ранее, в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавируса: 11 зараженных в Алматы и 16 в Нур-Султане.

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