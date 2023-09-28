В Алматы закрыли дорогу до космостанции

Проехать могут только сотрудники нацпарка и других спецслужб на служебном транспорте

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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка введено ограничение для движения транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-22 "Алматы - космостанция" км 15-34. Об этом сообщили в НК "КазАвтоЖол".





По данным управления туризма Алматы, для исполнения служебных обязательств к проезду допускаются (строго по списку и на служебном транспорте):





служба национального парка,

пограничная застава,

научная база "Космостанция",

метеорологические и гидрологические службы.





Напомним, автомобильная дорога, ведущая к Большому Алматинскому озеру, с 2020 года была закрыта для проезда из-за дорожных дефектов. В конце августа дорогу открыли, после этого значительно увеличилось количество туристов, желающих проехать к БАО. В соцсетях пользователи выкладывали кадры, на которых запечатлено большое скопление автотранспорта.





Также общественность стала выражать недовольство мусором, оставляемым туристами в природоохранной зоне.



