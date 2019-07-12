Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - В Алматы запустят новый автобусный маршрут до Алма-Арасана, передает Kazakhstan Today.

"С 12 июля образуется новый маршрут под номером 211 в количестве 2 подвижных единиц. Начинает автобус движение от дворца спорта и до Алма-Арасана с остановками согласно схеме маршрута", - сообщается на странице Almaty Electrotrans в Facebook.

Сообщается, что курсировать автобус будет только в пятницу, субботу и воскресенье. Стоимость проезда составит 300 тенге.

Мы уверенны данный маршрут понравится всем активным жителям города и сделает Ваше передвижение комфортным", - говорится в сообщении.

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