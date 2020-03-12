Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрированных случаев коронавируса нет, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространением в социальных сетях якобы проекта распоряжения акима города Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции официально сообщаем, что распространяемая информация недостоверна. Данный документ - фейк", - сообщил в Instagram руководитель службы по связям с общественностью, пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Вместе с тем сообщаем, что в городе проводится активная работа по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и рассматриваются различные варианты развития событий.

Официально заявляем, что ситуация на данный момент в мегаполисе стабильна. Зарегистрированных случаев коронавируса нет. Призываем граждан использовать информацию из официальных источников. Для справок круглосуточно работает Call-центр 1406. Служба по связям с общественностью акимата города Алматы регулярно информирует о текущей ситуации. В Алматы работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем", - отметил Асет Мукажанов.





Напомним, ранее в Сети стали распространять документ "Распоряжение акима Алматы о введении режима повышенной готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции".

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