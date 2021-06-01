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В Алматы застройщиков обязали озеленять застраиваемые районы

31.05.2021 7345
В Алматы застройщиков обязали озеленять застраиваемые районы
АЛМАТЫ. 31 мая - Согласно новым правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, застройщики будут обязаны озеленять застраиваемые районы и учитывать наличие в них школ и детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, в новых правилах застройки особое внимание уделено озеленению. 
 

Новшества предполагают, что общая площадь озеленения любого квартала теперь должна быть не менее 10 квадратных метров на человека, а на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности, например места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест, а в школах не менее 180 мест на тысячу жильцов", - сообщил А. Ахмеджанов. 

 
Новые правила предполагают также проведение общественных обсуждений проектов строительства и соблюдение действующих на территории республики нормативно-технических требований, генерального плана города, требований к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования.
 
Плотность населения будет рассчитываться из расчета не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке, а в историческом центре не более 300 человек на гектар.
 
При этом плотность допускается увеличивать на 20% при соблюдении одновременных условий, таких как: 
 
- наличие достаточной инженерной инфраструктуры; 
 
- транспортной доступности, подземных и (или) многоуровневых паркингов; 
 
- встроенно-пристроенных детских садов и дошкольных учреждений; 
 
- открытых зеленых зон в рамках нормативной обеспеченности в шаговой доступности и мест для сбора при землетрясении; 
 
- достаточного уровня обеспеченности местами в общеобразовательных школах в шаговой доступности;
 
- наличие объектов повседневного обслуживания в радиусе не более 500 метров; 
 
- при соблюдении нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативных технических документов в сфере гражданской защиты и при наличии придомовой территории 10 квадратных метров на одного жителя (с учетом площадок для хозяйственных и рекреационных нужд, парковок, благоустройства и озеленения).
 

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