В Алматы застройщиков обязали озеленять застраиваемые районы

АЛМАТЫ. 31 мая - Согласно новым правилам формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, застройщики будут обязаны озеленять застраиваемые районы и учитывать наличие в них школ и детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, в новых правилах застройки особое внимание уделено озеленению.

Новшества предполагают, что общая площадь озеленения любого квартала теперь должна быть не менее 10 квадратных метров на человека, а на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности, например места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест, а в школах не менее 180 мест на тысячу жильцов", - сообщил А. Ахмеджанов.

Новые правила предполагают также проведение общественных обсуждений проектов строительства и соблюдение действующих на территории республики нормативно-технических требований, генерального плана города, требований к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования.

Плотность населения будет рассчитываться из расчета не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке, а в историческом центре не более 300 человек на гектар.

При этом плотность допускается увеличивать на 20% при соблюдении одновременных условий, таких как:

- наличие достаточной инженерной инфраструктуры;

- транспортной доступности, подземных и (или) многоуровневых паркингов;

- встроенно-пристроенных детских садов и дошкольных учреждений;

- открытых зеленых зон в рамках нормативной обеспеченности в шаговой доступности и мест для сбора при землетрясении;

- достаточного уровня обеспеченности местами в общеобразовательных школах в шаговой доступности;

- наличие объектов повседневного обслуживания в радиусе не более 500 метров;

- при соблюдении нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативных технических документов в сфере гражданской защиты и при наличии придомовой территории 10 квадратных метров на одного жителя (с учетом площадок для хозяйственных и рекреационных нужд, парковок, благоустройства и озеленения).

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