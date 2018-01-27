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В апреле будет запущен новый авиамаршрут между Алматы и Ригой26.01.2018
Общество  18:28

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В апреле будет запущен новый авиамаршрут между Алматы и Ригой, передает Kazakhstan Today.

"Латвийская авиакомпания airBaltic 29 апреля 2018 года откроет маршрут между Алматы и Ригой (Латвия)", - сообщает Комитет гражданской авиации.

Отмечается, что новый маршрут будет предоставлять новые возможности удобных путешествий для пассажиров из Казахстана и стран Балтии в пункты назначения в сети маршрутов airBaltic, которая охватывает Европу, Скандинавию, Россию и Ближний Восток.
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