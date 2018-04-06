Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" предлагает пассажирам грандиозные весенние скидки на скоростные поезда "Тулпар-Тальго", передает Kazakhstan Today.

В период с 11 апреля по 31 мая 2018 года, за исключением предпраздничных и праздничных дней с 27 апреля по 1 мая 2018 года, с 4 мая по 9 мая 2018 года, стартует марафон дополнительных скидок на следующие поезда: №035/036 Алматы - Атырау, №045/046 Алматы - Усть-Каменогорск, №049/050 Алматы - Уральск, №089 Астана - Кызылорда, №090 Кызылорда - Астана, №095/096 Астана - Уральск, №097/098 Актобе - Астана, №097/098 Актобе - Астана, №097/098 Актобе - Астана, №701/702 Алматы - Астана, №709 Шымкент - Астана, №710 Астана - Шымкент, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Размер скидок на билеты в различных типах вагонов ("Гранд", "Бизнес", "Турист") варьируется от 10 до 25%.

"Также сообщаем, что на данные поезда действует программа динамического тарифного управления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от глубины продажи (даты покупки) билетов и спроса (населенности поездов)", - отметили в компании.

Таким образом, пассажир, приобретающий билеты заранее (до 45 суток), имеет возможность купить билет по цене ниже базовой до 35%. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти.

"С учетом новых весенних скидок пассажиры при предварительной покупке билета с 11 апреля текущего года (до 45 суток) могут получить максимальную скидку до 50%", - указывается в сообщении.

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