В аптеках Казахстана обнаружили опасный к применению препарат

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В казахстанских аптеках продают опасный к применению препарат. О возможных последствиях для здоровья пациентов заявили сами производители "Эреспала". Лекарство востребовано у больных астмой и заболеваниями дыхательных путей, передает Kazakhstan Today.

Как показали последние исследования, "Эреспал" способен вызвать нарушения работы сердца, вплоть до его остановки, заявили телеканалу " Астана " в Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Этот препарат изымают с прилавков французских аптек. Вопрос решается и в соседней России. В Казахстане, по данным телеканала, опасное лекарство все еще в продаже.

Об опасности "Эреспала", по информации российских СМИ, впервые заявили французские специалисты Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья. Сама Франция является производителем препарата. Ученые выяснили, что лекарство может вызвать нарушения сердечного ритма. Результаты исследования опубликовало казахстанское представительство фармкомпании "Сервье". Они - владельцы регистрационного удостоверения препарата.

Для пациентов, которые в настоящий момент получают терапию, существует низкий риск развития нарушений сердечного ритма. Пациенту следует прекратить лечение лекарственным препаратом и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативные методы лечения", - проинформировали в ТОО "СЕРВЬЕ КАЗАХСТАН".

В государственном реестре лекарственных средств "Эреспал" сегодня имеет статус "перерегистрация", то есть по правилам он не подлежит реализации. В Национальном центре экспертизы лекарственных средств пояснили, что данный факт никак не связан с новыми результатами исследования препарата.

У нас есть определенная цикличность, определенная периодичность. Регистрационное удостоверение выдается на определенный срок. Когда он заканчивается, препарат идет на перерегистрацию. Это - совершенно не связанные вещи", - сказал замруководителя Центра по фармнадзору и мониторингу побочных действий лекарственных средств и медизделий НЦЭЛС МЗ РК Малик Абдрахманов.

На официальном сайте компании-производителя сообщается, что сейчас уже обсуждается порядок изъятия препарата с Министерством здравоохранения.

Отзыв препарата инициирован самим производителем. Если будут данные, подтверждающие небезопасное использование препаратов, а они относятся к бронхолитикам, то к другим производителям с таким же веществом будут приняты соответствующие меры. Препарат отзывается конкретно по очень серьезному побочному действию, удлинение интервала на кардиограмме. Возможны перебои в работе сердца - и до смертельных случаев", - добавил Абдрахманов.

По данным специалистов, вслед за "Эреспалом" уйти с фармрынка Казахстана могут и другие препараты, в составе которых имеется фенспирид. В Министерстве здравоохранения предстоящие изъятия пока не комментировали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства