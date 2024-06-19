18.06.2024, 19:32 32371
В Астане 70% сотрудников госучреждений временно перейдут на удаленку
3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни будут усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба акимата столицы.
В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.
Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа", - отметили в акимате.
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18.06.2024, 17:00 40326
Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Таразе
Фото: pixabay.com
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Тараз. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих было размещено акиматом Жамбылской области на официальном сайте", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, спикерами выступали представили Министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".
В своем выступлении спикеры подчеркнули, что в настоящее время одним из приоритетных направлений в энергетическом секторе Казахстана является развитие атомной энергетики.
Кроме того, строительство АЭС в Казахстане позволит открыть новые возможности для развития экономики страны, диверсифицировать энергетическое и промышленное производство, развить науку и внедрить современные технологии, снизить экологическую нагрузку за счет сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, создать новые рабочие места и развить кадровый потенциал атомной отрасли.
Вместе с тем было отмечено, что наличие в стране сырьевых и производственных ресурсов создает благоприятные условия для развития атомной энергетики.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
18.06.2024, 16:44 41871
Три незаконных постройки сносят в предгорьях Алматы
Три здания в микрорайоне Кольсай строились без разрешительных документов
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник возводит объекты без разрешительных документов. В результате в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.
К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", "KHAN", "Граф", "Алма Гарден" и др.
Ранее в Алматы снесли по решению суда трехэтажное здание на улице Каримова.
18.06.2024, 12:30 55431
Когда в Казахстане будет качественный интернет
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе брифинга в правительстве рассказал, когда в Казахстане будет качественный интернет, передает корреспондент агентства.
Действительно, есть белые пятна. Мы над ними постоянно работаем тактически и на системном уровне. На системном уровне соответствующие изменения в законодательство внесли. То есть теперь в генеральных планах и в детальной планировке уже будет предусматриваться соответствующая инфраструктура связи", - сообщил Жаслан Мадиев.
Он отметил, что министерством осуществлен технический запуск цифровой карты коммуникаций, где будут отображены белые пятна. По словам главы ведомства, карта создана для того, чтобы граждане могли помочь отслеживать плохое качество.
Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов на начальном этапе в трехмесячный срок провести анализ по выявлению белых пятен по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи.
18.06.2024, 11:28 58456
В Казахстане более 1400 сел не имеют доступа к мобильному интернету
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что в Казахстане 1424 села не имеют доступа к мобильному интернету.
Для стимулирования операторов сотовой связи министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы", - проинформировал он.
По словам министра, в рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1076 сел.
Относительно дальнейшего развития технологии 5G операторы "Кселл" и "Теле2" продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в (...) Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. На сегодня установлено 1144 базовые станции в 20 городах", - добавил он.
Глава Минцифры подчеркнул, что внедрение мобильной связи 5G в Казахстане должно завершиться до конца 2025 года.
До конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 миллиардов тенге", - добавил Жаслан Мадиев.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов акцентировал внимание на качестве связи и интернета в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
Только за прошлый год по данному поводу поступило около 21 тысячи обращений от граждан, а за 5 месяцев текущего года жалоб было порядка 11 тысяч.
Данная проблема затрагивает не только отдаленные населенные пункты, но и крупные города, а также приграничные пункты. Поручено решать эти вопросы без промедления и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.
Отдельного внимания заслуживает периодическое увеличение стоимости тарифов операторов. Как известно, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит - у всех операторов расценки примерно одинаковые", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом.
17.06.2024, 19:05 91666
В Алматы должникам отключат горячую воду
Задолженность за горячую воду и отопление достигла 2,1 млрд тенге
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С окончанием отопительного сезона ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды, сообщает пресс-служба компании.
Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление достигла порядка 2,1 млрд тенге.
В свою очередь жители алматинского микрорайона Ерменсай жалуются на многолетние перебои с водоснабжением и требуют незамедлительно решить проблему.
17.06.2024, 18:30 90871
В Алматы сносят трехэтажное здание по решению суда
Внеплановая проверка установила отсутствие разрешительных документов на строительство
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по улице Каримова сносят трехэтажное здание по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей", - отметили в акимате.
По информации управления градостроительного контроля Алматы, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов на строительство.
Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами.
17.06.2024, 16:20 99401
Удостоверения личности нового образца начали выдавать в Казахстане
Документы, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 июня 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана начало выдавать удостоверения личности гражданина РК нового образца.
Удостоверение личности нового образца будет содержать дополнительные данные - как сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности. Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности, информирует Polisia.kz.
Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которую граждане платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).
Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными.
Документ с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за заменой самостоятельно, при истечении сроков предыдущего либо по иным причинам их недействительности, то есть массовой одновременной замены не будет.
17.06.2024, 12:15 81411
Несколько жилых домов и детский сад остались без воды в Актау
Ремонтные работы ориентировочно будут вестись до 17.00
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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из микрорайонов Актау вновь остались без питьевой воды. Причина - авария на водопроводе, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП "Каспий жылу, су арнасы".
По его данным, порыв на трубопроводе питьевой воды произошел возле 18 и 19 домов в 1-м микрорайоне.
Воду отключили, ремонтные работы ведутся. Под ограничением дома №№ 14-16, 19, 20 и детский сад № 8. Ремонтные работы ориентировочно будут вестись до 17.00", - сообщили в ГКП "КЖСА".
Там отметили, что отключения электроэнергии в городе не планируется, за исключением аварийных ситуаций.
Ранее сообщалось, что жители Актау страдают из-за нехватки питьевой воды. С 13 июня в ряде микрорайонов города воду подают по графику.
С дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
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