Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Астане ликвидируют последствия сильного бурана, передает Kazakhstan Today.

"Столичный акимат продолжает работу по ликвидации последствий после сильного снегопада и ветра. Все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Для обеспечения беспрепятственного проезда проводится расчистка дорог и тротуаров и уборка снега. Всего задействовано 1500 специалистов и 1309 (единиц) спецтехники", - сообщил на своей странице в Facebook аким столицы Асет Исекешев.

Он добавил, что идёт восстановление электроснабжения отдельных объектов, повреждённых светофорных объектов, объектов уличного освещения, остановочных комплексов и строительных ограждений. В целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме.

В городском управлении образования проинформировали, что сегодня, 12 января, отмены занятий не будет. Уроки пройдут в привычном режиме. По данным "Казгидромета", температура в городе составляет минус 13 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду.

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