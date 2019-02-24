В Астане молодого человека арестовали на сутки за выброшенный на землю окурок

"18 февраля 2019 года, около 11.45, гражданин В., 1997 года рождения, находясь по улице Сейфуллина, возле остановки ТД "Астаналык" курил сигарету и выбросил окурок на землю, тем самым загрязнил место общего пользования, выразившееся в неуважении к окружающим. За совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания на гражданина В. сотрудниками управления местной полицейской службы ДП Астаны составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - проинформировали в управлении местной полицейской службы департамента полиции города Астаны.
Решением Специализированного Межрайонного административного суда Астаны гражданин В. привлечен к административной ответственности по части 2 статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и ему назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки.
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