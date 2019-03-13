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В Астане начали выдавать справки с QR-кодом

12.03.2019, 19:57 5833
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Жители Астаны могут проверить подлинность медицинских справок через приложение SmartAstana, передает Kazakhstan Today.
 
Медсправки становятся прозрачными. Теперь через приложение SmartAstana можно проверить подлинность медицинских справок 083у, 086у, 094, 095. С сегодняшнего дня документ, выдаваемый во всех городских поликлиниках и больницах, снабжен QR-кодом, сообщает пресс-служба АО "Астана Innovations".
 

Не секрет, что ранее на рынке было немало объявлений о продаже больничных листов, справок формы 083, 086 и так далее. Сейчас такие объявления практически исчезли. И в этом деле помогла цифровизация", - прокомментировал председатель правления АО "Астана Innovations" Олжас Сартаев.

 

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