В Астане начались работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе

Фото: акимат Астаны
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Астане начались земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка на Малом Талдыколе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным столичного управления внутренней политики, проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.
Также будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы.
На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Проводятся работы по посадке деревьев и других зеленых насаждений. В общем планируется высадить более 12 000 зеленых насаждений", - сообщили в управлении.
Отмечается, что на данной территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан.
Кроме того, будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму. Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения.
Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и др.
На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной", - добавили в управлении.