В Астане оптимизируют систему выдачи направлений в детсады

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - С 1 февраля система очередности и выдача направлений в детские сады Астаны будет оптимизирована с учетом мнения горожан, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году были автоматизированы постановка в очередь и выдача направлений в детские сады, прием в первые классы, зачисление в колледжи, вследствие чего время оказания государственной услуги сократилось с 3-5 дней до 5-10 минут. Вместе с тем данная система работала нестабильно, в ней некорректно хранились данные и в целом поступало много жалоб от жителей города, пишет Елорда Инфо

"В этой связи мы пошли дальше и с 1 февраля система будет оптимизирована с учетом мнения горожан и действующего законодательства. В обновленной системе будет применена технология блокчейн для обеспечения прозрачности формирования очереди", - отметил Абдыкадыров.

В новой системе предусмотрен выбор приоритетных детсадов, при этом родители смогут видеть вероятность зачисления и скорректировать свой выбор, в том числе в пользу частных детских организаций.

Работа ресурса основана на принципе работы известных платформ booking.com, uber или airbnb, это позволит родителю выбирать детские сады с учетом рейтинга и расширенного списка оказываемых дополнительных услуг в дошкольных организациях.

Интерфейс и функции максимально упрощены. В последующие месяцы будем подключать функционал по школам и колледжам, где также можно выбрать организацию исходя из рейтинга, дополнительных услуг и других сервисов", - добавил руководитель управления.

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