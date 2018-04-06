В Астане платят за парковку менее 10% автовладельцев

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - За два с половиной месяца услугами платной парковки в Астане воспользовались более трех тысяч автолюбителей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны", парковку оплачивают менее 10% автовладельцев.

Большинство автовладельцев продолжает игнорировать правила остановки и стоянки транспортных средств: не платят за размещение автомобилей на коммунальной платной стоянке, либо паркуют авто в запрещенных местах.

"На сегодняшний день услугами платной парковки воспользовались около 3 тысяч водителей. Но реальная ситуация такова: парковки оплачивают менее 10% автовладельцев. Не выработалась культура оплаты, большинство автовладельцев умышленно игнорируют информацию, используя парковки в качестве "личных" на несколько дней, иногда недель. Данный проект не появился в одночасье, это один из важных этапов развития инфраструктуры Астаны в целом, в числе которых - развитие и усовершенствование общественного транспорта, расширение велодорожек", - отмечают в ТОО.

Напомним, платные парковки функционируют вдоль бульвара Нуржол с 15 января. Стоимость часа платной парковки установлена и утверждена акиматом Астаны в размере 100 тенге за 1 час. Всего на данном участке оборудовано 487 парковочных мест, работают 12 паркоматов. Как показал анализ, клиенты предпочитают оплачивать парковку с помощью мобильного приложения и личный кабинет на сайте 2888.kz.

Согласно статье "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств", уклонение от уплаты за парковку влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (МРП). Это более 7 тысяч тенге. За повторное нарушение, совершенное в течение года, назначается штраф в размере 5 МРП, напомнили в акимате.

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