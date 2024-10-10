09.10.2024, 15:25 31331
В Астане проходит форум выпускников советских и российских вузов
Организаторами выступают Россотрудничество совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал Форум выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ. Мероприятие проводится в рамках работы Россотрудничества по продвижению российского образования, в том числе выполнения назначения президента России Владимира Путина по увеличению числа иностранных студентов к 2030 году минимум до 500 тысяч человек.
Проведение данного форума в Астане свидетельствует о том пристальном внимании, которое Россия уделяет выпускникам советских и российских вузов, тем людям, которые окончили наши университеты и которые вместе с Россией развивают отношения между нашими странами. Важно отметить, что гуманитарная сфера, сферы здравоохранения и образования - это базис, на котором строится общество. Это миссия тех людей, которые участвуют в форуме. Эту роль переоценить невозможно", - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По словам организаторов, форум объединил более 150 человек из 11 стран. В нем принимают участие руководители и сотрудники образовательных организаций и организаций здравоохранения, представители органов государственной власти и госкорпораций, активисты из числа выпускников российских вузов, руководители и члены ассоциаций выпускников из стран СНГ. Российская делегация также представлена 20 ведущими российскими университетов.
Гости обсудят взаимодействие в области образования и здравоохранения, в том числе совместные научные исследования, развитие индустриально-образовательного партнерства, роль ассоциаций выпускников в развитии сотрудничества в сферах образования и здравоохранения в целях экономического развития.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что форум позволит участникам из разных стран не только получить новые компетенции и знания для профессиональной деятельности, "но и обрести полезные связи, обменяться опытом и идеями с другими участниками мероприятия".
Я предлагаю посвятить форум не только теории, но и практике, чтобы мы уехали отсюда с домашним заданием понять, что нужно добиться внутри наших стран для следующей такой встречи людей, отвечающих за будущее новых поколений", - отметил председатель совета НКО "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений" Сангаджи Тарбаев.
Россотрудничество ежегодно проводит два региональных форума выпускников. В начале декабря аналогичный форум состоится в Каире, где соберутся выпускники из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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09.10.2024, 19:13 24286
В мажилисе раскритиковали бездействие полиции по делу об убийстве подростка в Талгаре
Депутат предложил пересмотреть программу школьной дисциплины "Основы права"
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Нартай Сарсенгалиев в своем депутатском запросе подверг критике работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Общество пугает, что, чтобы добиться справедливости, нужно снять видеообращение и ждать пока один министр возьмет дело под контроль. Почему правоохранительные органы не проводят справедливые расследования с немедленным выяснением обстоятельств дела? В таких случаях мы должны опираться на верховенство закона", - заявил мажилисмен.
По словам депутата, отец Шерзата (погибшего. - Прим. ред.) рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
Преступники, убившие 16-летнего гражданина и жестоко избившие его близких, должны быть арестованы и подвергнуты справедливому наказанию в соответствии с законом. Все правоохранительные органы должны незамедлительно дать правовую юридическую оценку произошедшему", - сказал Нартай Сарсенгалиев.
Кроме того, депутат предложил пересмотреть программу школьной дисциплины "Основы права", чтобы обучать детей, опираясь на конкретные кейсы из жизни. Также он отметил, что необходимо принять комплекс мер по укреплению доверия населения к полиции в стране.
Напомним, в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
09.10.2024, 17:13 29011
Депутаты требуют проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов озвучивая свой депзапрос на заседании нижней палаты потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам, передает корреспондент агентства.
Требуем от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследования в отношении банков, которые выдавали кредиты мошенническими путями. Предлагаем провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счет средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем, и были в этом заинтересованы", - заявил депутат.
Мажилисмены также предложили финансовым регуляторам создать рабочую группу и провести ревизию всех договоров банков второго уровня, исключив пункты, которые противоречат законодательству РК.
В 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты. Учитывая низкий уровень жизни в селах, а также факты, когда на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 миллионов тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству", - сообщается в депзапросе.
Асхат Рахимжанов подчеркнул, что факты суицидов из-за кредитов и подстав становятся нормой жизни.
При этом, по словам специалистов, от мошенников не застрахован никто. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов.
Депутат отметил, что в реальной жизни человеку, не отвечающему требованиям банка и не имеющему соответствующих доходов, обычно отказывают в кредитовании. В это же время через мошеннические схемы пенсионеру оформляется по несколько кредитов. То есть без определенного продвижения вопроса в самом банке такого случится не может.
Мы можем со всей уверенностью говорить, что в стране работает отлаженная цепочка: мошенники, имеющие доступ к персональным данным, суды, защищающие банки, представители органов правопорядка, игнорирующие требования и запросы граждан. В итоге наживаются банки и их владельцы и те, кто их покрывает", - сказал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что в РК введут ответственность за передачу баз данных посторонним лицам.
09.10.2024, 12:43 35701
Русскоязычное пространство на территории СНГ сжимается - Сангаджи Тарбаев
Следующие поколения граждан, возможно, уже не смогут так быстро взаимодействовать друг с другом
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаев на форуме выпускников советских и российских вузов поднял проблему русскоязычного пространства на территории СНГ, сообщает Sputnik.
По его словам, русскоязычное пространство на территории СНГ сжимается, и следующие поколения граждан, возможно, уже не смогут так быстро взаимодействовать друг с другом.
Нужно обсудить, что сделать, чтобы эти связи окончательно не разорвались. Пока мы еще можем говорить по-русски и понимать его свободно. К сожалению, я понимаю, что следующее поколение, более молодое, оно уже менее продвинуто в использовании русского языка. И чем дальше этот процесс будет происходить, тем у нас меньше шансов на то, что у нас связи будут укрепляться . Мы обречены жить и взаимодействовать друг с другом, потому что мы соседи. И сегодня мы должны посмотреть на наши отношения гораздо более по современному. С точки зрения того, что парадигмы сдвинулись", - заявил председатель ассоциации.
Он подчеркнул, что сегодня нет единого центра как в советское время, который всем спускал директивы как правильно дружить.
Сегодня есть ряд независимых и суверенных государств, которые имеют свои интересы и свои взгляды. И, безусловно, сегодня нужно выстраивать отношения именно с оглядкой на эти паритетные отношения, которые будут устраивать все стороны", - сказал Тарбаев.
Он отметил, что во внешней и во внутренней политике России сегодня происходят очень большие изменения. Вся эта международная обстановка сказалась и на том, как мы сегодня оцениваем реальность. И на анализы тех ошибок, которые допускали в прошлом.
На мой взгляд вот этот пласт, я назову его пластом, потому что огромное количество людей, более миллиона людей в советское время были подготовлены Советским союзом для стран соцлагеря. И все эти люди имеют прекрасное образование, в своих странах находили себе работу, были на хорошем счету и, путешествуя по разным странам, можно встретить выпускников Советского союза", - сказал Тарбаев.
В Астане проходит форум выпускников советских и российских вузов. Организаторы - Россотрудничество и Северо-Кавказский федеральный университет.
09.10.2024, 11:14 39831
Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан - казахстанцев предупредили о мошенничестве
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда.
В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ. Для этого придумываются различные новые сценарии. Один из них - телефонные звонки вкладчикам и получателям под видом сотрудников фонда, которые сообщают о якобы неправильных пенсионных отчислениях в ЕНПФ, необходимости посетить его отделение и возможности электронного бронирования очереди с уведомлением через SMS. В дальнейшем мошенники просят назвать номер талона либо код, пришедший вам на телефон и подтвердить его. Таким образом они могут получить доступ к вашим банковским счетам и личным данным. Во избежание обмана - важно знать: Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан", - проинформировали в фонде.
Поэтому, подчеркнули в пресс-службе, необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам.
В ЕНПФ также рассказали, как защитить себя от мошенников:
- Никогда и никому не сообщайте свои коды и пароли;
- проверяйте информацию через официальные каналы.
- если кто-то беспокоит Вас якобы от имени ЕНПФ, просто повесьте трубку и свяжитесь с фондом напрямую;
- не пользуйтесь услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.
Ранее Антикор предупредил о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников агентства.
08.10.2024, 20:40 64386
В Абайской области открылся памятник лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров в регионе
Фото: акимат Абайской области
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Семей. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области состоялась церемония открытия памятника, посвященного пожарным и лесникам, отдавшим свои жизни в борьбе с лесными пожарами, сообщает пресс-служба акимата региона.
Автором этого памятника стал Нурбол Калиев, скульптор, известный своими монументами исторических личностей. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память храбрых лесников резервата "Семей Орманы", которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии. Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших - символ вечного признания их мужества и самоотверженности.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.
Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе. Он станет вечным символом мужества и преданности, напоминанием о тех, кто пожертвовал всем ради безопасности своего народа и защиты природы.
В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
07.10.2024, 11:09 122266
Предварительные результаты референдума по АЭС озвучил ЦИК
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования.
Из 12 миллионов 284 тысячи 487 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 %.
Число граждан, проголосовавших за строительство АЭС, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.
По результатам exit poll, 30,2% избирателей не согласны со строительством АЭС, и 69,8% проголосовали за строительство. По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
06.10.2024, 17:00 146866
Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по вопросу строительства атомной электростанции в стране, сообщает служба центральных коммуникаций.
В частности, на пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям глава миссии наблюдателей ШОС, заместитель генерального секретаря организации Олег Копылов заявил, что созданы все необходимые условия для мониторинга процесса референдума, предоставлена исчерпывающая информация, никаких нареканий нет.
Мы расцениваем приглашением международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума", - заявил спикер.
Также наблюдатели миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметили, что на участках, где они были, была предоставлена вся необходимая информация, были созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин подчеркнула активное участие граждан в голосовании и профессиональный уровень подготовки работников участковых комиссий.
Мы видели высокую явку голосующих. Особенно молодые, многие пришли с семьей с детьми. Члены участковых комиссий обеспечили необходимые условия для осуществления голосования. В процессе нашего наблюдения каких-либо жалоб, замечаний от голосующих к нам, наблюдателям СВМДА, не поступало", - заявила она.
Как сообщил глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, с момента открытия участков референдума до настоящего времени миссия провела наблюдения в 17 случайно выбранных участках в Астане.
В каждом из этих мест мы отметили, что вся информация, а также материалы, которые касаются референдума, представлены. Мы смогли получить полный доступ к осуществлению мониторинга и до настоящего момента мы не наблюдали никаких случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов по деятельности избирательной комиссии. Наша наблюдательная миссия будет продолжаться до конца этого дня и мы будем участвовать на этапе подсчета голосов на одном из избирательных участков сегодня вечером", - добавил он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
06.10.2024, 16:47 132511
Агитация и опрос общественного мнения: о нарушениях во время референдума рассказали в Генпрокуратуре
Нарушители привлечены к административной ответственности
Фото: ortcom.kz
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе сегодняшнего референдума Генеральная прокуратура привлекла к ответственности двух нарушителей, сообщил на брифинге в СЦК начальник управления службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов.
По словам представителя Генпрокуратуры, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.
Сегодня установлено два факта нарушения. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечен к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй - это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - рассказал спикер.
При этом представитель еще раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, а именно, 6 октября запрещены.
На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в свою очередь отметил, что общественная обстановка в стране стабильная, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования", - добавил Шынгыс Алекешев.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?