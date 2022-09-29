В Астане прошел круглый стол в честь юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Астане состоялся круглый стол в честь празднования 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики и 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Старинная китайская поговорка гласит: "Взаимное доверие - основа дружбы", - эти слова глубоко созвучны диалогу и сотрудничеству Казахстана, Китая и СВМДА на пути к общей неделимой безопасности в Азии", - заявила заместитель исполнительного директора СВМДА Чи Фан.

Организатором круглого стола стало сообщество "Дружба выпускников вузов КНР". На праздничную встречу были приглашены выпускники китайских вузов, главы крупных организаций, заместитель исполнительного директора СВМДА Чи Фан, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

Посол КНР в Казахстане напомнил о недавнем визите председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан, который стал знаковым и приковал к себе внимание ведущих мировых СМИ.

Я хочу выделить сегодня ключевой месседж данного визита, а именно готовность наших стран сформировать сообщество единой "судьбы". Иными словами, наши народы связанные многовековыми узами дружбы и добрососедства, эпохой исторических переживаний, намерены открыть новую страницу во взаимоотношениях и вывести их на качественно новую траекторию", - сообщил Чжан Сяо.

По его словам, основной посыл инициативы, предложенной главой КНР, заключается в том, что перед лицом невиданных новых угроз и рисков все страны мира, будь то большие или малые, богатые или бедные, сильные или слабые, независимо от религии или идеологии, находятся "в одной упряжке". И они должны объединиться, чтобы сообща справиться с различного рода рисками и вызовами.

Посол также отметил, что любые попытки разделить наш мир на "своих" и "чужих" не идут в ногу со временем и не отвечают общим чаяниям народа стран.

Данный визит означал бы начало нового этапа высококачественного строительства "пояса и пути". Если на протяжении предыдущих девяти лет делали акцент на масштабирование, то сейчас мы сфокусируемся на детерриторизации проекта. То есть, продолжая традиционное сотрудничество, мы откроем такие сферы, как переход взаиморасчетов в национальных валютах во избежание глобальных валютных колебаний, развитие трансграничной электронной коммерции, цифровой валюты, искусственного интеллекта, больших данных, чистых, возобновляемых источников энергии и так далее", - сказал Чжан Сяо.

В своем приветственном слове экс-председатель молодежной организации при посольстве РК в КНР "Жас Кыран" Елдос Жуманкулулы отметил сотрудничество двух стран в сфере образования.

За последние 20 лет китайские вузы очень интересуют нашу молодежь. Молодое поколение все чаще выбирает китайские вузы. Это, наверное, обусловлено в первую очередь географической возможностью, это наш ближайший сосед. Также все наши граждане с рождения владеют двумя языками - казахским и русским. В школах с начальных классов обучают английскому языку. И при выборе другого языка в первую очередь выбор падает на китайский", - рассказал он.

Директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев продемонстрировал результаты исследования о восприятии Китая в Казахстане.

Мы сделали большой социологический опрос по индексу восприятия Китая в Казахстане. Мы видим, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, отношение к Китаю у казахстанцев сдвинулось в позитивную сторону. И далеко не последнюю очередь сыграла в этом, конечно, та дружественная политика взаимопомощи, которую Китай проводил в отношении Казахстана и других стран в период пандемии", - объяснил глава центра прикладных исследований.

Мы считаем, что настало время укреплять связи также в области образования. Мы как объединение выпускников вузов Китая готовы внести свою лепту в развитие этих отношений. Сегодня мы на пороге нового 30-летия ставим новые цели, строим новые планы. Объединение выпускников вузов Китая стремится сделать наши страны еще дружественнее. Хотелось бы, чтобы следующие 30 лет наших отношений развивались именно в сфере образования", - резюмировала председатель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.