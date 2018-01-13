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В Астане провели учения с управлением бригады территориальной обороны12.01.2018
Общество  13:09

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год, главным управлением территориальной обороны ВС РК проведены командно-штабные учения с управлением бригады территориальной обороны города Астаны, передает Kazakhstan Today.

"Цель данных учений - проверка организации систем управления, оповещения и связи, проведение отмобилизования и приведение бригады территориальной обороны в высшие степени боевой готовности. В рамках учения командиром бригады принято решение по соответствующей обстановке, штабом проведены необходимые расчеты и организация дальнейшей работы по разработке планирующих документов с привлечением всех должностных лиц управлений бригад. В целях повышения слаженности действий органов управлений, оперативная обстановка постоянно наращивалась путем доведения вводных и отдачей распоряжений для решения внезапно возникающих задач. По итогам проведенного мероприятия проведен соответствующий анализ с оценкой действий каждого должностного лица управлений бригады территориальной обороны", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Отмечается, что важнейшей задачей территориальной обороны является охрана и оборона населенных пунктов, важных объектов и коммуникаций, защита населения. Для выполнения указанных задач предназначены территориальные войска в пределах границы своей административно-территориальной единицы Республики Казахстан.

Командно-штабные учения с управлениями бригады территориальной обороны проводятся на регулярной основе, и, как показывает предварительный анализ, обучаемые штабы показывают положительную динамику в организации боевой работы, подчеркнули в Минобороны.
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