В Астане пятерых полицейских уволили из-за драки, попавшей на видео (ВИДЕО)

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Пятерых полицейских Астаны уволили из органов внутренних дел после появления в Интернете видеоролика, на котором запечатлена драка с их участием, передает Kazakhstan Today.

По результатам проверки командир роты дорожно-патрульной полиции освобожден от занимаемой должности, руководство дорожно-патрульной полиции привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Пятеро участников драки: двое участковых инспекторов полиции и трое сотрудников дорожно-патрульной полиции уволены из органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.





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