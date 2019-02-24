В Астане в прошлом году введено 2,3 млн квадратных метров жилья

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В прошлом году в Астане было введено 2,3 млн квадратных метров жилья на 23 тыс. квартир, сообщил в ходе отчетной встречи с населением аким Астаны Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

"Один из главных вопросов, волнующих горожан, доступность жилья. Астана продолжает оставаться лидером по вводу жилья в стране, в прошлом году в городе было введено 2,3 млн квадратных метров жилья на 23 тыс. квартир. Только по программе "Нурлы жер" завершено строительство 1419 квартир - это 110 тыс. квадратных метров жилья", - сказал аким.

Продолжается строительство 15 жилых комплексов более чем на 4,5 тыс. квартир, из них 3106 квартир будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Масштабная работа была произведена по сносу аварийного жилья. Завершена реализация первого этапа сноса аварийного жилья, по итогам которого было снесено 228 аварийных домов, около 3,5 тыс. семей получили новые благоустроенные квартиры.

Доступность жилья является приоритетным направлением нашей деятельности. Уже сейчас по программе 7-20-25 по Астане банками второго уровня одобрено кредитов на 27 млрд тенге, а это 1875 семей, которые будут обеспечены собственным жильем", - сказал аким.

Для доступности программы перед новым годом было выделено 100 субсидий по 1 миллиону тенге для работников образования, здравоохранения и полиции в виде жилищных сертификатов, в этом году планируется предоставить еще 2 000 сертификатов. Вместе с тем проблема долевого строительства находится на личном контроле акима столицы.

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