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В Астане введены в эксплуатацию два проблемных объекта компании "Азбука жилья"23.12.2016
Общество  16:15

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Астане введены в эксплуатацию два проблемных объекта компании "Азбука жилья", сообщили в пресс-службе акима города.

Как отметили в пресс-службе, в результате проведенной работы с участием деятельности межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны (МВК) оказано содействие застройщикам ЖК "Айсанам" и ЖК "Тумар" в получении разрешительных документов, а также оформлении документов по вводу в эксплуатацию, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день имеется подписанный акт ввода в эксплуатацию ЖК "Айсанам" и ЖК "Тумар", входивших в перечень проблемных объектов группы компаний "Азбука жилья". Таким образом, у инвесторов 920 квартир указанных объектов появилась возможность произвести регистрацию прав собственности жилья, в которые были вложены их средства", - проинформировали в акимате.

Также сообщается, что аналогичная работа проводится по всем проблемным объектам.

Как сообщалось ранее, похитивший более 40 млрд тенге средств дольщиков руководитель группы компаний "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов задержан в Австрии. Ранее он был объявлен по линии Национального центрального бюро Интерпола МВД РК в международный розыск за присвоение и растрату чужого имущества в особо крупных размерах.

По данным МВД Казахстана, Тайжанов с 2012 по 2015 годы, являясь фактическим владельцем группы компаний "Азбука жилья", при строительстве восьми жилых комплексов в Астане присвоил денежные средства дольщиков на сумму более 40 млрд тенге.

По предварительным данным следствия, от действий руководителей "Азбуки жилья" пострадали дольщики жилых комплексов "Айсанам", "Айсанам де люкс", "Комсомольский", "ExpoCity", "ExpoTown", "Комфорт", "Гарант", "Жеті Жол", "Садовые кварталы" и "Династия".
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