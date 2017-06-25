В Астане завершился Евразийский медиафорум, собравший более 900 делегатов

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - В Астане завершился XIV Евразийский медиафорум, участие в котором приняли 920 делегатов и представителей 90 СМИ со всего мира, передает Kazakhstan Today.

Трансляцию форума в режиме реального времени посмотрели в 38 странах мира. Основной темой мероприятия стали "Сценарии поиска компромиссов". В нем приняли участие экс-президент Турции Абдуллах Гюль, Жозе Мануэль Баррозу, Параг Ханна, Тэйлер Смит, Билл Ричардсон, нобелевский лауреат Премии Мира Раджендра Пачаури, Ирина Хакамада, Герд Леонард, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, руководитель Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, экс-глава администрации премьер-министра Израиля Гилад Шер, заместитель председателя музея журналистики и новостей "Newseum" Тоби Бочан (Storyful, США) и многие другие, сообщили организаторы.

На форуме обсудили геополитическое переустройство мира, стратегию безопасности в эпоху цифровой революции, сирийский вопрос, тенденции и особенности развития энергии будущего, диджитал стратегии современности и еще много тем, актуальных для мирового сообщества и медиа-пространства.

В оргкомитете подчеркивают, что уже 14 лет формат диалога на площадке ЕАМФ содействует укреплению мира, понимания и доверия между Востоком и Западом. Форум выстроил доверительные отношения с самыми авторитетными медиакомпаниями мира, такими как CNN, BBC, Euronews, Bloomberg, Financial Times.

Председатель организационного комитета форума Дарига Назарбаева поблагодарила всех участников и партнеров и отметила, что за эти три дня участники смогли высказать свое видение проблем, от решения которых зависит судьба мира и безопасности во всем мире, жизнь конкретных людей и целых народов.

"Интерес к площадке не стихает. Мы видим, как год от года растет и авторитет нашего форума, и интерес к нему мирового политического и журналистского сообщества", - подчеркнула она.

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