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В Атырау найден мертвым почетный консул Германии26.12.2017
  • Фото: http://mgorod.kz
Общество  20:24

Атырау. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау найден мертвым почетный консул Германии по Западному Казахстану, передает Kazakhstan Today.

54-летний Петер Кригер до настоящего времени занимал пост почетного консула Германии в РК по Западному Казахстану. По информации знакомой покойного Айнагуль Темирташевой, Кригер в последнее время жил и работал в Атырау, пишет "Мой город".

"Это тяжелая утрата для всех, кто знал его как добрейшего, щедрого и очень чуткого человека!" - написала Темирташева в соцсети.

По информации департамента внутренних дел Атырауской области, тело покойного было обнаружено сегодня в квартире, которую он арендовал.

"В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых станет известна причина смерти консула Германии. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили в ДВД.

По предварительной информации, покойный страдал хроническим недугом.
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