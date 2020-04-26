В Атырауской области на пункте пропуска пресекли незаконный вывоз 20 тонн рыбы на сумму 14 млн тенге

Атырау. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области на пункте пропуска "Курмангазы" пресекли незаконный вывоз 20 тонн рыбы на сумму 14 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

18 апреля 2020 года в пункте пропуска "Курмангазы" (автомобильное) департаментом ПС КНБ РК по Атырауской области задержан гражданин Республики Казахстан за вывоз 20 тонн рыбы "вобла" по подложным документам на общую сумму 14 млн тенге", - сообщили в пресс-служба КНБ.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений), в рамках которого проводятся досудебные следственные мероприятия.

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