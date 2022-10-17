В Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей

Атырау. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области за восемь месяцев заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на семь случаев, всего 21 случай, проинформировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

С начала этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулезом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает региональное издание "Мой город"

Заболеваемость детей и подростков является одним из основных индикаторов, определяющих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу.

Отмечается, что Атырауская область относится к одному из неблагополучных регионов Казахстана по заболеваемости населения туберкулезом.