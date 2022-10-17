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В Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей

16.10.2022, 19:45 18086
В Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей
Атырау. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области за восемь месяцев заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на семь случаев, всего 21 случай, проинформировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
 
С начала этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулезом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает региональное издание "Мой город".
 
Заболеваемость детей и подростков является одним из основных индикаторов, определяющих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу.
 
Отмечается, что Атырауская область относится к одному из неблагополучных регионов Казахстана по заболеваемости населения туберкулезом.
 

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ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт

17.10.2022, 15:11 756
ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери, которое попало на видео.
 

У нас в Казахстане нет конкретного законодательства, где прописано, что детей бить нельзя (…) этой нормы нигде нет, ни в законе "О правах ребенка", ни в законе о семейно-бытовом насилии. Конкретно выделенной нормы, что бить детей нельзя, нет. Например, в данном случае преступление происходит публично, с этим преступлением столкнулись посторонние, оно совершено в отношении заведомо малолетнего (…) Я считаю, что дело должно быть квалифицировано по статье "Хулиганство", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.

 
Она пояснила, что "так как дело произошло публично, в общественном месте - это статья "Хулиганство".
 

Ей вменяют только статью 127 (…) и не только ей, это практически повсеместно. То есть, когда касается ребенка... если ребенка избили, если ребенок недоедает, недосыпает, если не родителями выполняются первичные необходимые нужды ребенка, например вовремя не оказывается медицинская помощь, все идет по одной статье", - отметила она.

 
По мнение руководителя фонда, "дети Казахстана не защищены законодательно".
 

Это большая недоработка в законодательстве. Нужно это срочно исправлять, потому что эта 127-я статья, она ничего не меняет, притом что она не какая-то суровая. Она ограничивается штрафом и все. Применять одну и ту же статью к разным преступлениям - это, мне кажется, несправедливо. Посмотрите по 127-й статье привлекали сколько родителей и за какие преступления, но здесь же очевидные побои", - заявила Дина Смаилова.

 
Она также отметила, что в статье "Хулиганство" не прописаны нормы относительно совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
 

Хотя такие преступления совершаются повсеместно, постоянно (…) Это происходит в школах, в детских садах, в интернатах, на улице, на остановках. Какие-то конфликты начинаются, и взрослые считают свои долгом избить ребенка", - добавила она.

 
Между тем, по словам известного юриста Сергея Уткина, учитывая, никаких синяков и ссадин у девочки не обнаружили, за подобное насилие мама может быть привлечена по статье 73-2 КоАП за нанесение побоев.
 

То есть совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. За это деяние предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - пояснил юрист.

 
Однако, отметил он, если же расследование установит, что мама причиняет своему ребенку физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, то это уже влечет уголовную ответственность по статье 110 УК (Истязание) и предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 7 лет.
 

Но систематические действия, естественно, должны быть доказаны, например другими видеозаписями, показаниями свидетелей и тому подобное", - подчеркнул Сергей Уткин.

 
Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
 
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры.
 

Выезжали свыше 300 раз: в полиции Алматы отреагировали на жалобы алматинцев в отношении увеселительных заведений

17.10.2022, 14:03 3106
Выезжали свыше 300 раз: в полиции Алматы отреагировали на жалобы алматинцев в отношении увеселительных заведений
Фото: polisia.kz
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Алматы заявили, что свыше 300 раз выезжали по жалобам алматинцев к дому, где расположено 9 увеселительных заведений. Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра, сообщает департамент полиции города.
 

Эта проблема на самом деле набила оскомину. От жителей близлежащих домов, уставших от ночного шума, поступают многочисленные жалобы. С начала года на пульт "102" поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы", - сообщил на встрече с общественностью Медеуского района начальник департамента Арыстангани Заппаров.

 
По его словам, к ответственности за различные правонарушения привлечен 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений.
 

В частности, 134 раза за нарушения тишины, 70 - за мелкое хулиганство, 324 раза - за распитие алкогольных напитков, 132 - за курение в неустановленном месте, 156 раз - за нарушение правил благоустройства города, 42 - за загрязнение мест общего пользования и др. Руководителям заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений.", - рассказал Заппаров.

 
Он добавил, что каждый раз, когда фиксируется факт нарушения тишины после 23.00, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки.
 
Он также информировал, что с начала этого года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений. Все преступления раскрыты.
 

Отопительный сезон начался в Алматы

17.10.2022, 13:43 3511
Отопительный сезон начался в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева сегодня начался новый отопительный сезон, сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.
 

Дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы", - отметили в управлении.

 
Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:
 
  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.
 
Процесс подключения к теплу многоквартирных жилых домов уже начался.
 

Тепловые сети обеспечивают подачу тепловой энергии до границы балансового разграничения (до входа в дом). Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями", - отметили в управлении.

 

В Сети распространилось видео с избиением ребенка

17.10.2022, 08:27 9156
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
Фото: Кадр с видео
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
 

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестная женщина наносит телесные повреждения несовершеннолетней девочке. В ходе проверки установлена 52-летняя мама и 10-летний ее ребенок. Причиной инцидента является то, что ребенок не хотел оставлять место тренировки. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района Алматы", - прокомментировали в МВД РК.

 
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры Кадыржан Маматаев. Кроме того, Маматаев ответил на звонок журналиста и дал комментарий.
 

Это не избиение. Вы же сами видели видео - она локтем там… Вчера комиссия из акимата смотрела, вся комиссия - двенадцать человек, каждый смотрел по три-четыре раза. Она локтем ударилась, это видно же. На месте были сотрудники полиции, снимали на видео, синяка или каких-либо царапин нет. Вы просто раздули. Она должна была участвовать в соревнованиях, ее отстранили. Она абсолютная чемпионка по художественной гимнастике, все специалисты спорта от нее ждали такого результата", - ответил отец героини видео.

 
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

17.10.2022, 08:09 8926
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, днем в горных районах юга страны - сильный дождь.
 

Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем в горах Туркестанской области пройдет сильный дождь.
 
В Астане: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем небольшой дождь. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 2-7, днем порывы 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.
 

Подростков наградили за помощь в установлении вора

16.10.2022, 15:00 21861
Фото: Пресс-служба ДП Туркестанской области
Туркестан. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысайском районе Туркестанской области подростки сняли на видео вора, чем оказали помощь в установлении личности преступника, совершившего кражи в нескольких домах.
 
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, подростки заметили подозрительного постореннего человека, который прячется в соседнем доме. Дети записали происходящее на видео.
 
Сотрудники полиции Жетысайского района в знак благодарности за оказанную помощь подарили детям спортивную одежду и обувь, а их родителям вручили благодарственные письма.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

16.10.2022, 09:38 25886
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Республики Казахстан пройдут дожди.

Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, юго-востоке, востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - туман.
В Астане ожидается переменная облачность, днем временами дождь. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.
В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25.
В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 25-27 градусов тепла.
 

Дожди, туман и ветер ожидаются завтра в Казахстане

15.10.2022, 20:03 32381
Дожди, туман и ветер ожидаются завтра в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - туман, сообщает РГП "Казгидромет".
 
Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду.
 
Днем на западе, юге Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду.
 
16 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
16 октября ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 

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