В авиаадминистрации Казахстана работает ситуационный центр по коронавирусу

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - С 3 марта 2020 года на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве индустрии инфраструктурного развития РК, в центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам возврата авиабилетов в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы: с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2)", - проинформировали в ведомстве.

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