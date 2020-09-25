В автокинотеатре Алматы состоится показ фильма "Томирис"

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - В пятницу, 25 сентября, алматинцы смогут увидеть на большом экране фильм "Томирис" режиссера А. Сатаева (АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова и компания Sataifilm, режиссера А. Сатаева), передает Kazakhstan Today.

Организаторы показа уточнили, что сеанс начнется в 23.00 в автокинотеатре "Тикетон" на территории Центра делового сотрудничества "Атакент".

Кинотеатр рассчитан на 200 автомобилей. Организаторы обеспечили практическое бесконтактное его посещение, зрителей встречает огромный экран и качественный звук, передаваемый в автомобиль по радиоволне, и даже традиционный попкорн, который можно заказать в онлайн-кинобаре.

Мы понимаем, насколько соскучились казахстанцы по развлечениям вне дома, и автокинотеатры - это прекрасная возможность посмотреть кино на большом экране, при этом соблюдая все меры безопасности и не подвергая риску своё здоровье", - подчеркнула генеральный директор сервиса "Тикетон" Виктория Торгунакова.

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