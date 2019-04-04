В Балхаше отпраздновал новоселье Центр развития и социальной адаптации "Улкен Журек" (ФОТО)

Балхаш. 3 апреля. Kazakhstan Today - Центр развития и социальной адаптации "Улкен Журек" в Балхаше Карагандинской области отпраздновал новоселье - с сегодняшнего дня он работает в новом большом помещении, передает Kazakhstan Today.

Новое помещение центру подарил местный предприниматель в рамках реализации программы "Рухани жангыру". "Улкен Журек" помогает детям с ограниченными возможностями. Каждый месяц сюда приходят до 40 человек. Занятия для них проводят педагоги, психологи, логопеды.

Прежде дети занимались в бывшей 4-комнатной квартире в жилом доме. Теперь же центр "Улкен Журек" переехал в новое помещение общей площадью 253 квадратных метра. Это прежде нежилое помещение выкупило и капитально отремонтировало предприятие "Сары Казна". И потом было решено передать его центру развития и социальной адаптации.

В новом помещении центр сможет увеличить штат сотрудников и принимать уже до 120 детей. Более 50% от общего числа детей с ограниченными возможностями получат социальную адаптацию для развития личности и интеграции в общество. Всего в Балхаше сейчас проживают 233 ребёнка с ограниченными возможностями. "Улкен Журек" был открыт в 2009 году. За годы работы специалисты центра смогли помочь более 200 детям и молодым балхашцам.

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