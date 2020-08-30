В Балхаше появится новая тепломагистраль

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - В Балхаше полным ходом идёт строительство тепловых сетей. Трубы тянут от ТЭЦ до микрорайона Конырат. Протяжённость тепловой магистрали - 17 километров. На сегодняшний день работы выполнены на 30%, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочей поездки в Балхаш аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, как идёт строительство теплосетей и ряда других объектов. Возможность осуществить реализацию этих проектов появилась благодаря программе "Дорожная карта занятости".

В этом году приняли решение построить тепломагистраль. Город получил новые объёмы строительных работ. Это один из ярких примеров реализации ДКЗ. По этой программе здесь было создано 123 рабочих места. Половина - через Центр занятости. С деньгами проблем нет, нам нужно качество", - потребовал от подрядчика Женис Касымбек.

По плану новую теплосеть построить должны к концу нынешнего года. Работы по подключению к домам начнутся в 2021 году. Сейчас действующая центральная котельная в Конырате готова почти на 100 процентов. Все необходимые ремонтные работы были проведены.

Помимо строительства теплосетей, в городе на частные инвестиции восстанавливают заброшенное общежитие. Здание пустовало с 90-х годов.

В скором времени здесь будут проживать 30 многодетных семей, которые стояли в очереди на получение жилья. Для них специально сделали перепланировку.

В городе приводят в порядок и Центральный парк. Долгое время он был в запущенном состоянии. В скором времени у жителей появится новое место для прогулок и отдыха. Помимо благоустройства и озеленения, там установят баскетбольное и футбольное поля, воркаут-площадку. Парк будут украшать малые архитектурные формы.

Посетил аким области и новый Кризисный центр для женщин "Шанырак". Его открыл в рамках программы "Рухани жангыру" корпоративный фонд "Коунрад". В нём будут размещаться женщины, страдающие от бытового насилия. Здесь можно не только получить кров в трудной жизненной ситуации, но и помощь юристов, психологов, медицинских и социальных работников.

Миссия центра - повышение качества жизни женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных и малообеспеченных семей, укрепление экономической самостоятельности и личной мотивации женщин для их выхода из сложной ситуации. Здесь окажут максимальную помощь вплоть до получения каких-то профессиональных навыков. Например, будут организованы мастер-классы на основе договоров с ателье, парикмахерскими и кулинариями города. Всё это для того, чтобы женщины, не имеющие работу, смогли самостоятельно зарабатывать", - сказал директор ТОО "Сары Казна" Павел Семенченко.

Важным делом занимаетесь. К сожалению, у нас в области есть проблемы с бытовым насилием. Такие реабилитационные центры нужны: в трудной ситуации некуда людям обращаться. Необходимо всем акимам городов выделять деньги на соцпрограммы, на функционирование таких организаций", - поручил Женис Касымбек.

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