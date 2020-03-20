Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В бассейнах горных рек Алматы сохраняется опасность схода лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 19 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В ведомстве также отметили, что не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин.

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