Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - В бассейнах рек Улкен Алматы и Киши Алматы сохраняется опасность схода лавин, передает Kazakhstan Today.
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2300 метров) в период 20-22 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупредили в "Казгидромете".
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