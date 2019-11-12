В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы ожидается сход снежных лавин

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 11-12 ноября ожидается сход снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромета" предупредил, что в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 11-12 ноября ожидается сход снежных лавин.

В связи с этим жителей, гостей города и туристов просят воздержаться от поездок в горной местности и принять все необходимые меры безопасности в целях исключения ЧС.

Не рекомендуется выход на крутые снежные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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