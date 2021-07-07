В Берлине открылась выставка, посвящённая культуре Казахстана

Фото: сайт gov.kz

БЕРЛИН. 6 ИЮЛЯ - В главном торговом центре Берлина открылась фотовыставка "Природа, культура, люди. Завораживающий Казахстан", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На церемонии открытия посол Казахстана Даурен Карипов рассказал гостям об истории страны, культуре и обычаях казахстанцев, сообщает пресс-служба МИД РК.

Участники мероприятия смогли познакомиться с экологическим изобретением наших предков - юртой, а также полюбоваться фотографиями природы, архитектуры, национальной кухни и жителей современного Казахстана. Церемония открытия завершилась казахской народной музыкой. Специально приехавшие на эту выставку студенты Казахского национального университета искусств исполнили для гостей казахские народные песни и кюи".

Выставка продлится до 17 июля. На ней будет также представлена экопродукция отечественных производителей.

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