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В Берлине открылась выставка, посвящённая культуре Казахстана

06.07.2021 6859
В Берлине открылась выставка, посвящённая культуре Казахстана
Фото: сайт gov.kz
БЕРЛИН. 6 ИЮЛЯ - В главном торговом центре Берлина открылась фотовыставка "Природа, культура, люди. Завораживающий Казахстан", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На церемонии открытия посол Казахстана Даурен Карипов рассказал гостям об истории страны, культуре и обычаях казахстанцев, сообщает пресс-служба МИД РК.
 

Участники мероприятия смогли познакомиться с экологическим изобретением наших предков - юртой, а также полюбоваться фотографиями природы, архитектуры, национальной кухни и жителей современного Казахстана. Церемония открытия завершилась казахской народной музыкой. Специально приехавшие на эту выставку студенты Казахского национального университета искусств исполнили для гостей казахские народные песни и кюи".

 
Выставка продлится до 17 июля. На ней будет также представлена экопродукция отечественных производителей. 
 

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